Um veículo despistou-se, esta sexta-feira, do viaduto da variante de Braga e acabou por cair na Nacional 309, disse fonte do CDOS de Braga à TVI. O condutor do ligeiro ficou ferido sem gravidade.

O alerta foi dado às 14:15, no local estão 12 operacionais e 4 veículos para proceder à limpeza da via e à reparação dos rails de segurança.

O trânsito está condicionado na Nacional 309 e na variante de Braga.