As mortes por acidente rodoviário nas estradas recuaram 36% na União Europeia (UE) em abril, com Portugal a descer 46%, devido às medidas de confinamento ligadas à Covid-19, segundo dados publicados esta quinta-feira.

De acordo com um relatório preliminar do Conselho Europeu para a Segurança dos Transportes (CEST), hoje divulgado, em comparação com a média dos três anos anteriores, as mortes na estrada recuaram 36% em 25 dos 27 Estados-membros.

Portugal apresentou 16 mortes por acidente rodoviário em abril, uma quebra de 46% face à média 2017-2019, respeitando esta taxa a óbitos ocorridos no local do acidente ou durante o transporte para o hospital.

De acordo com o relatório, Chipre (-100%, 0 mortes), Itália (-84%, 10), Bélgica (-68%, 24), Espanha (-63%, 30 mortes) foram os países que apresentaram as maiores reduções em abril, face à média histórica.

O CEST é uma organização independente sem fins lucrativos com sede em Bruxelas, dedicada a reduzir o número de mortos e feridos nos transportes na Europa.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 549 mil mortos e infetou mais de 12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.631 pessoas das 44.859 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.