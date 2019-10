A Autoestrada 4 (A4) em Mirandela está cortada ao trânsito desde as 03:58 no sentido Porto-Bragança, devido ao despiste de um pesado de mercadorias, disse à Lusa fonte do Comando Geral da GNR.

O corte foi efetuado para permitir a operação de limpeza naquela via, ao quilómetro 156 da A4 em Mirandela, no distrito de Bragança.

O trânsito foi desviado para a Estrada Nacional 15 que liga Mirandela a Bragança, indicou a mesma fonte.