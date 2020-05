Um funcionário municipal da recolha de resíduos morreu esta quinta-feira numa colisão entre dois veículos pesados em Olhão, distrito de Faro, da qual resultou também um ferido ligeiro, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a vítima mortal circulava num veículo pesado de recolha de resíduos sólidos urbanos e era funcionário da empresa municipal AmbiOlhão, responsável pela recolha de resíduos no concelho de Olhão.

O acidente ocorreu pela 08:50 na variante nascente de Olhão de acesso à zona industrial, que liga a Estrada Nacional 125 ao porto, envolvendo ainda um veículo pesado de mercadorias conduzido pelo ferido ligeiro.

O Comando Distrital de Faro da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse desconhecer as causas do acidente, estando ainda no local a averiguar a ocorrência.

Para as operações de socorro foram mobilizados 18 operacionais da corporação de bombeiros de Olhão, PSP, Instituto Nacional de Emergência Médica e Polícia Municipal de Olhão, apoiados por oito viaturas.