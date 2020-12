O despiste de um veículo no IC19, no sentido Sintra-Lisboa, deu origem a um segundo acidente, uma colisão entre dois automóveis, que obrigou a cortar o trânsito na via em ambos os sentidos. Há dois feridos a registar.

Ao que a TVI apurou, o alerta foi dado às 22:16 e os acidentes ocorreram na zona de Massamá. Para o local foram 15 operacionais e cinco veículos.

Alguns dos destroços dos acidentes, no sentido Sintra-Lisboa, foram projetados para o outro sentido, o que obrigou a cortar também essa via.

O primeiro acidente, o despiste, terá mesmo partido o separador central do IC19 devido à força do embate, tendo daí resultado um ferido. O segundo ferido resultou da colisão que aconteceu em seguida, já os bombeiros estavam no local, após receberem o alerta para o despiste.