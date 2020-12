Um acidente com duas viaturas, que acabou por dar origem a um segundo com outros dois veículos, levou ao corte da IC19 em ambos os sentidos, perto da saída de Massamá.

Ao que a TVI pode apurar, ambos os acidentes aconteceram no sentido Sintra-Lisboa. No entanto, alguns destroços acabaram por ser projetados para o outro sentido da via.

O primeiro acidente terá partido o separador central.

O alerta do primeiro incidente terá sido dado por volta das 21 horas e 20 minutos.