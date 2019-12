A GNR já registou 5 mortos nas estradas portuguesas desde o arranque da mais recente operação de natal. Ao todo registaram-se 1282 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 18 feridos graves e 282 feridos ligeiros.

Nesta operação de Natal estão também a ser fiscalizados comportamentos de risco, como o excesso de velocidade ou a condução sob efeito de alcool.

Este tipo de fiscalização resultou, até ao momento, em mais de 1300 infrações.

A fiscalização nas estradas continua até ao próximo dia 5 de janeiro.

Quanto à operação "Festas Seguras" da PSP, esta dá conta de um morto e cinco feridos com gravidade nos últimos dias, num total de 456 acidentes rodoviários registados.

De acordo com dados provisórios divulgados esta terça-feira, há menos vítimas nas estradas do que no mesmo período do ano passado.

Neste período, a PSP conta com um dispostivo de mais de 2 mil efetivos e 555 viaturas nas estradas. Foram fiscalizadas quase seis mil viaturas e detidas 88 pessoas: 10 por condução com taxa de alcoolemia superior a 1,20 gramas por litro, sete por condução sem carta e nove por furto. Foram ainda apreendidas 740 doses de droga.