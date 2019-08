Um homem morreu, ao final da tarde, em Lamas do Vouga, no concelho de Águeda (distrito de Aveiro),0 na sequência do embate com um veículo ligeiro de passageiros. O motociclo em que seguia incendiou-se, o que provocou a morte do condutor, referiu a mesma fonte. A vítima era militar da GNR.

Em Salvaterra de Magos, o despiste de um motociclo provocou um ferido grave, disse à Lusa fonte da GNR. O acidente aconteceu em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos (distrito de Santarém).