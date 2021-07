Um menino de sete anos morreu esta quinta-feira, na sequência de um despiste de automóvel, na Estrada dos Paulinos, em Sarilhos Grandes, no concelho do Montijo, Setúbal, informou à agência Lusa o Comando Territorial de Setúbal da GNR.

De acordo com as autoridades, a criança estava acompanhado por outras duas pessoas, uma mulher e um homem, que ficaram feridas com gravidade.

A GNR de Setúbal indicou que o homem, que era o ferido mais grave, foi transportado para o hospital de São José, em Lisboa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse que o veículo ligeiro se despistou e acabou por embater num muro.

No local, segundo o CDOS de Setúbal, estiveram 24 operacionais e 11 veículos, depois de terem recebido o alerta para a ocorrência.