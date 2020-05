A autarquia de Santa Maria, nos Açores, está a apelar a uma consciencialização no consumo de água para evitar ruturas no abastecimento, que "está a ser afetado por uma avaria no principal furo de captação".

"O principal furo de captação de água que se localiza na freguesia de Almagreira está inoperacional neste momento devido a avaria da bomba. E, quando fomos substituir a bomba, esta ficou presa no furo. E estamos a aguardar que no dia 30 [de maio] chegue à ilha um técnico do continente de uma empresa especialidade para fazer uma filmagem e assim averiguarmos se existe a possibilidade de recuperar o furo ou se temos que partir para outro", explicou à agência Lusa o presidente da autarquia de Vila do Porto, Carlos Rodrigues.

De acordo com o autarca, em causa está "a avaria" num furo que disponibiliza "40 metros cúbicos de água por hora, abastecendo os principais tanques da vila e aeroporto", os maiores centros populacionais da ilha.

Aquele furo "também disponibiliza alguma água para outros tanques para abastecimento das freguesias de São Pedro e Santa Bárbara", ainda de acordo com o autarca social-democrata.

São "furos municipais que pertenciam à ANA-Aeroportos e que passaram para a administração da câmara em 2011", segundo o autarca mariense.

O presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, único concelho da ilha, referiu que a situação da avaria no furo de captação de água da freguesia de Almagreira já se verifica "há quase dois meses", mas "não foi possível a deslocação de um técnico à ilha" devido aos atuais constrangimentos provocados pela pandemia, no entanto, abriu-se agora "uma janela de oportunidade para a chegada do técnico no próximo dia 30".

"Nesta altura, a situação do abastecimento está estabilizada. Estamos a fazer transporte de água para recuperar os tanques e, se não houver grandes anomalias, vamos conseguir manter a situação estável, mas também é preciso que chova", disse Carlos Rodrigues, indicando, no entanto, que "no fim de semana passado houve zonas da ilha sem água".

Agora, a situação "está estabilizada através da colaboração da Associação Agrícola" da Ilha de Santa Maria, segundo o autarca, lembrando que a Câmara disponibiliza também "água à lavoura de Santa Maria a titulo gratuito durante o ano".

Em nota enviada à Lusa, a Associação Agrícola informa que "está a colaborar com a autarquia", "cedendo água a título gratuito", para "fazer face às dificuldades no abastecimento à população, água" do "sistema de abastecimento do furo dos Tremoçais, freguesia de Almagreira, dedicado ao abastecimento da agropecuária, sistema que se encontra sob a gestão desta associação mediante protocolo com o IROA SA" (Instituto Regional de Ordenamento Agrário) e a empresa Ilhas de Valor.

"Com o objetivo de minimizar as questões da água na ilha" na agropecuária e "na sequência de proposta desta associação, estão já concluídos os processos de aumento de capacidade de armazenamento do Poço Grande e do Cardal, com mais 250 mil litros cada", lê-se na mesma nota.

A associação indica ainda que está também "em execução a construção do sistema de captação e armazenamento de água da Lapa de Baixo", que terá uma capacidade de "armazenamento" de "um milhão de litros", acrescentando que a estes "investimentos do Governo dos Açores, através da empresa IROA" se juntam ao investimento no "furo dos Tremoçais – Almagreira, numa reserva estratégica de água para o setor primário".

A entidade apela, no entanto, aos agricultores da ilha, para que "continuem e reforcem os mecanismos para uma utilização consciente de água, evitando-se desperdícios".

O autarca Carlos Rodrigues assegurou ainda que "não existem limites no consumo, nem há horas sem água", mas há apelos para a população ter cuidado e "evitar ao máximo desperdícios" como "lavar jardins ou carros" ou ainda "evitar lavar janelas de mangueira".