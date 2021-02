A PSP nos Açores acabou com uma festa com cerca de 30 pessoas que estava a decorrer numa coletividade na ilha do Pico, por desrespeitar as normas impostas devido à pandemia de covid-19, anunciou, esta quinta-feira, aquela força policial.

Em comunicado, a PSP indicou que a esquadra de Madalena do Pico detetou “a realização de uma festa de aniversário a decorrer nas instalações de uma coletividade, com a presença de cerca de 30 pessoas” e “cessou a mesma”.

Na sequência dessa ação, a polícia identificou um homem, de 22 anos, “como responsável pela sua realização”.

Os Açores contam atualmente com 118 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, sendo 98 em São Miguel, 15 na Terceira, dois no Faial e três em São Jorge.

Desde o início da pandemia, foram detetados na região 3.754 casos de infeção, tendo ocorrido 29 óbitos e 3.504 recuperações.

