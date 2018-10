A companhia aérea norte-americana Delta Air Lines anunciou hoje que vai retomar a rota que liga Ponta Delgada, Açores, a Nova Iorque no verão de 2019 e lançar uma ligação direta entre Lisboa e Boston.

Em comunicado, a empresa adianta que o primeiro voo do aeroporto JFK, em Nova Iorque, para Ponta Delgada irá realizar-se no dia 23 de maio de 2019, sendo que a rota inversa parte de Ponta Delgada no dia seguinte.

Os voos serão operados por aviões Boeing 757-200ER, com capacidade para 174 passageiros.

Para o vice-presidente transatlântico da Delta, Roberto Ioratti, o voo para Ponta Delgada "vai continuar a impulsionar o número de visitantes nos Açores, facilitando a viagem sem escalas (voos diretos) dos Estados Unidos".

O responsável admitiu que a companhia avalia “continuamente a procura dos clientes por forma a assegurar que lhes oferece uma rede global que melhor serve os seus interesses".

"Com a apreciável história e herança portuguesa em Boston e Massachusetts, uma ligação direta vai ajudar a reunir amigos e famílias, além de alavancar importantes oportunidades de negócio e comércio”, sublinhou.

O serviço diário Lisboa-Boston, que será efetuado sem escalas, irá substituir a rota sazonal da companhia para Atlanta e o voo direto para Nova Iorque-JFK, que é operado quatro vezes por semana durante o inverno, passa a ter uma frequência diária durante os meses de verão, a partir de 24 de maio de 2019.