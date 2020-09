Um homem de 51 anos foi detido por diversos crimes de abuso sexual de crianças nos Açores.

De acordo com a Polícia Judiciária, as vítimas são um menino e uma menina, ambos com seis anos de idade.

Para a concretização dos atos sexuais de relevo, o abusador aproveitou-se da relação de vizinhança e de amizade que mantinha com os familiares das vítimas", adiantou a PJ, esta sexta-feira, em comunicado.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos, bem como de residir e de se deslocar para a freguesia de residência das vítimas, no Grupo Oriental do Arquipélago.