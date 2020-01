Um sismo de magnitude 4,5 na escala de Richter foi sentido esta madrugada nas ilhas da Terceira e São Miguel, informou a proteção civil dos Açores.

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado pelas 02:16 (hora local) e teve epicentro a cerca de 37 quilómetros a sudoeste do Banco D. João de Castro.

A informação disponível indica que o abalo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Porto Judeu, Conceição, Feteira e Santa Luzia (concelho de Angra do Heroísmo) e Fontinhas e Santa Cruz (concelho de Praia da Vitória), na ilha Terceira, e ainda na freguesia de Guinetes (concelho de Ponta Delgada), na ilha de S. Miguel.

Foi ainda sentido com intensidade III/IV nas freguesias de S. Bento e S. Mateus (concelho de Angra do Heroísmo) e em Vila Nova (concelho de Praia da Vitória).

No sábado à tarde, um outro sismo, de magnitude 3,9 na escala de Richter, tinha sido sentido nas ilhas do Faial e do Pico.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).