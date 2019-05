O Ministério Público deduziu acusação pelos crimes de violação, abuso sexual e recurso à prostituição de menores contra um homem de 52 anos que em 2005 já tinha sido condenado num caso de pedofilia em São Miguel, Açores.

Em 9 de Abril de 2019, o Ministério Público (secção de Ponta Delgada do DIAP) deduziu acusação contra um indivíduo de 52 anos, natural e residente no concelho de Lagoa, ilha de São Miguel, imputando-lhe a prática de três crimes de violação de menores, um crime de coação sexual de menor, dois crimes de recurso à prostituição de menores e um crime de tráfico de estupefacientes agravado”, lê-se num comunicado da Procuradoria do Ministério Público da Comarca dos Açores.