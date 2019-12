O Instituto Português da Atmosfera (IPMA) emitiu esta terça-feira um comunicado em que deixa um aviso tendo em conta a depressão Elsa. O aviso está em vigor até 20 de dezembro.

No mesmo comunicado, o IPMA refere que Portugal continental não será afetado pela depressão diretamente, mas sim pela corrente zonal originada entre a tempestade e o anticiclone dos Açores.

Está previsto um aumento da intensidade do vento em todo o continente, com rajadas que pode atingir os 80 quilómetros por hora. A ondulação também deverá sofrer alterações, com a possibilidade de precipitação forte em algumas zonas.