A Proteção Civil dos Açores alertou hoje para a previsão de agravamento do estado do tempo nas ilhas das Flores e do Corvo, a partir da tarde de terça-feira, recomendando que sejam adotadas medidas de autoproteção.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a passagem de uma superfície frontal fria irá condicionar o estado do tempo nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo).

O IPMA já emitiu avisos amarelos para as duas ilhas devido às previsões de vento, no período entre as 15:00 locais (16:00 em Lisboa) de terça-feira e as 06:00 de quarta-feira.

Flores e Corvo vão estar ainda sob aviso amarelo por causa das previsões de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoadas, entre as 18:00 locais (19:00 em Lisboa) de terça-feira e as 06:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, e é emitido quando as condições meteorológicas representam “risco para determinadas atividades”.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda, em comunicado, "a consolidação de telhados, portas e janelas" e o corte de árvores em risco de queda.

A Proteção Civil açoriana aconselha ainda a população a "guardar os objetos soltos do jardim, a fechar bem as janelas e persianas" e a proceder à "limpeza dos sistemas de drenagem e adjacentes às residências".

É ainda desaconselhada a circulação sem necessidade, tendo em conta a eventual formação de lençóis de água.

Em locais não pavimentados, "as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros", é referido.

Apesar disso, e para já, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mantém os planos para fazer a passagem de ano na ilha do Corvo, disse este domingo fonte da Presidência.

Caminhos agrícolas reforçados

O secretário regional da Agricultura e Florestas dos Açores anunciou que o executivo do arquipélago "já reforçou os meios técnicos para, no mais curto espaço de tempo possível, recuperar os caminhos agrícolas mais danificados" pelo mau tempo.

“Há trabalho a fazer em várias ilhas para garantir melhores condições de trabalho aos agricultores que utilizam os caminhos agrícolas afetados pelos sucessivos temporais que se têm feito sentir na região e, mais uma vez, o Governo [Regional] está empenhado em dar uma resposta rápida e eficaz aos agricultores”, afirmou João Ponte, citado numa nota enviada às redações pelo executivo regional.

O titular pelas pastas da Agricultura e das Florestas falava à margem de uma visita a caminhos agrícolas nas Capelas, concelho de Ponta Delgada, acrescentando que "os trabalhos já começaram", de modo "a repor a normalidade nos caminhos afetados".

Na visita, o governante, acompanhado pela diretora regional dos Recursos Florestais, pelo presidente do conselho de administração do Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA) e pelo presidente da Junta de Freguesia das Capelas, sublinhou ainda que o executivo "ajudará o setor agrícola a recuperar de mais uma intempérie natural, tal como tem acontecido em outras situações similares".

O secretário regional "agradeceu o empenho dos colaboradores nesta época festiva" e referiu que "este esforço financeiro extraordinário que está a ser concretizado em várias ilhas não vai afetar o plano de investimento na modernização das infraestruturas agrícolas previsto para 2020”.

João Ponte realçou ainda que no próximo ano serão investidos 1,7 milhões de euros em caminhos agrícolas na ilha de São Miguel.

Especificamente no concelho de Ponta Delgada, "estão previstas intervenções, por exemplo, no caminho rural dos Arrebentões, na freguesia das Sete Cidades, na pavimentação do caminho rural das Pernadas, na freguesia de Santo António, além da pavimentação de alguns troços dos caminhos rurais do Rolo, nas Feteiras, e Murtas, nos Ginetes".

A Associação Agrícola de São Miguel alertou hoje para a "degradação" de vários caminhos agrícolas e rurais devido ao mau tempo nas últimas semanas, defendendo "medidas adequadas" que "permitam regularizar rapidamente a situação".

Numa nota enviada às redações, a associação referiu ainda estar "disponível para colaborar com o Governo dos Açores na elaboração de um levantamento dos caminhos afetados”.