O Governo dos Açores informou este sábado que está a ser avaliada a forma mais adequada de transportar bovinos vivos a partir da ilha das Flores, depois da passagem do furacão Lorenzo.

Em comunicado, o executivo açoriano refere que a secretaria regional da Agricultura e Florestas dos Açores e a Associação Agrícola da Ilha das Flores estão a avaliar “a melhor forma de assegurar, no mais curto espaço de tempo, transporte marítimo exclusivo para a saída de bovinos, em vida, a partir desta ilha”, sendo a mesma viagem aproveitada para o envio de alimentos para os animais da ilha das Flores.

A medida extraordinária pretende garantir “o escoamento, no mais curto espaço de tempo, de cerca de 1.000 animais até ao final do ano e reduzir a pressão sobre os alimentos disponíveis atualmente na ilha das Flores, cujas pastagens foram fortemente afetadas pela salinidade, em virtude da passagem do furacão Lorenzo pelos Açores”.

Esta operação acresce “à disponibilidade de transporte marítimo que já está a ser disponibilizada, através do tráfego local, aos agricultores florentinos” e estará condicionada pela operacionalidade do porto, que poderá ser afetada pelas condições meteorológicas.