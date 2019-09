Um homem que estava desaparecido desde o final da tarde de segunda-feira foi encontrado esta terça-feira "com vida, no mar, a uma milha a sul do ilhéu de São Roque", em São Miguel, disse fonte da autoridade marítima.

O capitão do Porto de Ponta Delgada, Vieira Branco, adiantou à agência Lusa que "o homem de 36 anos foi avistado no mar pelas 11:50 locais desta terça-feira (mais uma hora em Lisboa) por uma embarcação de vela" que alertou a autoridade marítima.

O homem estava consciente, mas foi transportado para o Hospital de Ponta Delgada", acrescentou, indicando que o desaparecimento foi comunicado, ao final da tarde de segunda-feira, à PSP de Rabo de Peixe (concelho da Ribeira Grande), por familiares, tendo a polícia "desencadeado na altura buscas".