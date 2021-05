Um sismo com magnitude 2,3 na escala de Richter foi sentido esta manhã, em São Miguel, nos Açores, com epicentro a cerca de seis quilómetros a sul-sudoeste (SSW) de São Brás, sem registo de quaisquer ocorrências.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), informa que o evento foi registado às 10:16 locais (11:16 em Lisboa) e teve "magnitude 2,3 na escala de Richter".

De acordo com a informação disponível até ao momento "o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) na freguesia de Furnas (concelho de Povoação, ilha de São Miguel)", lê-se na mesma nota.

Foi ainda sentido com intensidade III nas freguesias de Ribeira das Tainhas e São Miguel, no concelho de Vila Franca do Campo, também em São Miguel.​

Contactada pela agência Lusa, fonte da Proteção Civil açoriana adiantou "não haver registo até ao momento de qualquer ocorrência relacionada com o sismo".