Um sismo de magnitude 2,6 na escala de Richter foiesta quarta-feira registado na ilha Terceira, com epicentro a cerca de cinco quilómetros a norte/nordeste da freguesia de Santa Bárbara, no concelho de Angra do Heroísmo, indicaram as autoridades.

O evento ocorreu às 16:50 (horas locais, 17:50 em Lisboa) e “foi sentido com intensidade máxima IV na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de São Bartolomeu dos Regatos, Cinco Ribeiras e Terra Chã, no concelho de Angra do Heroísmo”, adianta o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), em comunicado.

Foi também sentido nas freguesias de Santa Luzia e Altares, no mesmo concelho, mas com intensidade III, adiantam as autoridades, que citam o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).