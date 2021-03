O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcância dos Açores (CIVISA) registou esta quarta-feira um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter a cerca de 13 quilómetros da freguesia do Faial da Terra, em São Miguel.

De acordo com o comunicado emitido, o evento registou-se às 17:22 (hora local, 18:22 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 13 quilómetros de sudeste daquela freguesia no concelho da Povoação.

O sismo “foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Faial da Terra e de Nossa Senhora dos Remédios”, no mesmo município; com intensidade III na freguesia de Nordeste, no concelho com o mesmo nome; e intensidade II/III na Achada, também no concelho do Nordeste.

Um evento sismológico com intensidade entre 3 e 3,9 na escala de Richter e de III a IV na escala de Mercalli Modificada é sentido pela população, mas raramente causa estragos.

A Proteção Civil confirmou à Lusa que, “até ao momento, não há ocorrências registadas em relação ao sismo”.