Os técnicos de operações aeroportuárias da Aerogare Civil das Lajes vão fazer greve às horas extraordinárias de 4 de janeiro a 31 de março, estando em causa a reestruturação da carreira, anunciou esta segunda-feira fonte sindical.

Segundo uma nota de imprensa da secção regional dos Açores do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e das Entidades com Fins Públicos (SINTAP), assiste-se a uma “total falta de disponibilidade da tutela em reunir-se e dialogar com representantes deste serviço, remetendo essa responsabilidade para entidades que, por sua vez, nada acrescentam a este impasse".

A estrutura sindical aponta que foram desenvolvidas “várias tentativas, por escrito, para estabelecer um verdadeiro processo negocial” visando a reestruturação da respetiva carreira.

Porém, acrescenta, a proposta inicial apresentada pelo Governo Regional “representa um claro retrocesso” em relação à legislação atual que regulamenta a carreira dos técnicos de operações aeroportuárias nas Lajes, ilha Terceira.

O SINTAP refere que a contraproposta que apresentou não mereceu “até ao momento presente qualquer resposta por parte da tutela, tendo chegado ao conhecimento da estrutura sindical que a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas “terá afirmado não estar a par da mesma, isto depois de a atual greve em curso e das suas razões serem do conhecimento público, divulgadas pela comunicação social”.

Além desta paralisação, o SINTAP admite novas formas de protesto e de luta até que haja diálogo e negociação quanto à carreira destes profissionais, que “não podem nem merecem ser penalizados em relação aos seus pares da Madeira e do continente”.

De acordo com o sindicato, a autonomia dos Açores, “face às especificidades de região ultraperiférica, deve servir para uma discriminação positiva e nunca negativa no que toca à carreira profissional destes trabalhadores”.

Por isso, é reivindicada “dignidade ao menos idêntica à dos demais seus colegas nacionais e insulares da Madeira”.