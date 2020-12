Uma mulher de 56 anos morreu na noite de terça-feira, na sequência de um incêndio que deflagrou no apartamento onde residia, na ilha do Faial, e deixou também desalojadas 28 pessoas.

O comandante dos Bombeiros Voluntários Faialenses, Nuno Henriques, disse que o alerta foi dado por volta das 18:00 de terça-feira, e quando os bombeiros chegaram ao local, já as chamas consumiam quase todo o apartamento da vítima mortal, situado no primeiro andar de um bloco residencial.

A vítima ainda foi retirada do local com vida, mas acabou por sofrer uma paragem cardiorrespiratória dentro da ambulância, a caminho do Hospital da Horta, provavelmente devido à inalação de fumos", adiantou.

O comandante dos Bombeiros Voluntários Faialenses disse também que dez pessoas, que ficaram retidas nos apartamentos do 2.º piso do mesmo bloco de apartamentos, foram também encaminhadas para o hospital, para observação, também devido à inalação de fumos.

Os moradores dos apartamentos do piso superior não conseguiram sair pelos seus próprios meios, porque a caixa de escadas estava cheia de fumo e de gases, e só conseguiram abandonar o edifício com a ajuda dos bombeiros", acrescentou.

Nuno Henriques indicou que 28 pessoas ficaram temporariamente desalojadas na sequência deste incêndio e o regresso a casa irá depender de uma avaliação a ser feita, hoje de manhã, por técnicos da Câmara Municipal da Horta e do Governo Regional.

Por uma questão de precaução, todos os moradores foram realojados numa residencial da ilha, até que se conheça, com mais pormenor, a verdadeira dimensão dos dados provocados pelo incêndio naquele bloco residencial", explicou o comandante dos bombeiros do Faial.

Nuno Henriques disse também que a origem deste incêndio, para o qual foram mobilizados 24 bombeiros e oito viaturas, está ainda por determinar, mas adiantou que a PSP da Horta está já a investigar o caso.

O bloco residencial onde o incêndio deflagrou é de construção recente e foi edificado para realojar algumas das famílias sinistradas do sismo de 1998, que danificou parte significativa do parque habitacional da ilha do Faial.