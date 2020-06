O Ministério Público acusou dez arguidos num processo relacionado com sete roubos em habitações em Guimarães e Fafe e a pessoas na via pública em Amarante e Penafiel, que terão roubado mais de 63 mil euros.

Em nota hoje publicada na sua página, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que os roubos ocorreram em outubro e novembro de 2019 e terão sido praticados por nove arguidos, “combinados em grupos cuja composição variava em função das disponibilidades e das circunstâncias”.

O outro arguido está acusado de recetação, por ter comprado ouro proveniente de um dos roubos, sabendo da sua origem ilícita.

Entre os crimes, contam-se roubos a duas pessoas, na via pública, um em Amarante e outro em Penafiel, na noite de 12 para 13 de outubro de 2019.

A acusação alude também a assaltos a três casas de habitação em Guimarães e outra em Fafe, em todos os casos com pessoas no interior das mesmas.

Há ainda um assalto a outra casa em Fafe, mas neste caso sem que os residentes lá estivessem.

“Nestes assaltos, os arguidos procuravam, preferencialmente, ouro e dinheiro, embora levassem consigo outros objetos de valor que encontrassem”, refere a nota da procuradoria.

No total, o Ministério Público avaliou em 68.312 euros o valor das vantagens patrimoniais que os arguidos obtiveram com a prática dos crimes, pedindo a sua condenação solidária no pagamento ao Estado daquela quantia.

Dois encontram-se em prisão preventiva e outros dois em obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.