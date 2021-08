O antigo ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes defendeu, esta terça-feira, que a decisão da Direção-Geral da Saúde - de recomendar a vacinação contra a covid-19 a todos os jovens dos 12 aos 15 anos - foi tomada com muita pressão política, não tendo sido " um bom momento".

Campos Fernandes disse que se "escreveu direito por linhas tortas” e entende que a DGS deveria ser mais protegida, mais forte e menos exposta às pressões políticas.

Para o professor da Escola Nacional de Saúde Pública é preciso ter alguma cautela com a "volatilidade das narrativas" e apontou um erro da comunicação na mensagem que as autoridades de saúde e o Governo têm transmitido sobre a vacinação dos jovens.

Não se pode, do meu ponto de vista, fazer crer que esta medida de fazer avançar em força para a vacinação das crianças, tem apenas e só como objetivo acautelar que as escolas não funcionem mal ou funcionem menos bem. Isso é um erro do ponto de vista da comunicação. O que nós estamos a dizer aos pais e ás famílias é que as vacinas são seguras para as crianças e para os adolescentes, e que a nossa primeira preocupação é defender a saúde dessas mesmas crianças e adolescentes."