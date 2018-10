Duas adeptas portistas que assistiram ao clássico entre Benfica e FC Porto do último domingo apresentaram uma queixa formal na esquadra da PSP de Carnide por causa da revista à entrada do Estádio da Luz, antes do jogo.

Segundo as queixosas, os elementos de segurança privada do sexo feminino que faziam a revista terão sido "intrusivas" com o intuito de "humilhar e magoar" e não propriamente de revistar as adeptas.

O caso está a ser alvo de investigação por parte da PSP e vai ser apresentado ao Ministério Público.

Nas redes sociais, foi partilhado um vídeo que mostra a revista a algumas adeptas do FC Porto.