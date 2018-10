Após doze anos sem saber do filho, Joana conseguiu reencontrar Tiago, através da rubrica “Ponto de Encontro”, do programa “Você na TV”, apresentado por Manuel Luís Goucha.

Quando Tiago nasceu, Joana tinha apenas 18 anos. Dada a sua idade e tendo já uma filha mais velha, a Cláudia, que criava com a ajuda da avó materna, viu o seu filho ser-lhe retirado por uma assistente social.

Na altura, Joana não tinha condições económicas suficientes para criar e educar o filho Tiago. Admitiu no programa “Você na TV” que era muito nova e que então não trabalhava.

Tiago numa instituição

Tiago foi levado para uma instituição com 6 anos e Joana sempre tentou saber o seu paradeiro. No entanto, não tinha permissão para ver o menino, nem para falar com ele.

Aos sete anos, Tiago foi adotado por Bárbara e Artur e, a partir daí, Joana não conseguiu saber mais nada sobre o filho.

Foi com 18 anos que Tiago quis saber mais sobre a sua infância e foi dessa forma que a equipa do “Você na TV” conseguiu chegar até ele.

Com a permissão dos pais adotivos, Joana reencontrou o filho Tiago que não via há 12 anos, entre muitas lágrimas e saudade.

"Se ela está aqui é porque gosta de mim"

Com muita emoção, Tiago afirmou saber que a mãe não tinha condições para o criar e foi por isso que não cresceu com ela.

Na instituição em que esteve, Tiago sempre perguntou pela mãe, mas ninguém lhe soube dizer quem era e onde estava.

Foram 12 anos sem saber da minha mãe e dos meus irmãos.”

O jovem admitiu que perdoa Joana e que não guarda ressentimentos.

Todos erram e se ela está aqui hoje é porque gosta de mim.”

Tiago disse ainda que sofreu por ter sido adotado. Chegou a sofrer de bullying de colegas da escola que o maltratavam.

Para além de ter reencontrado a mãe, Tiago conseguiu ainda reunir-se novamente com os irmãos Ana Luísa e Francisco, dos quais tinha algumas memórias de infância, antes de terem sido separados.