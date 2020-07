Um adolescente de 14 anos está desaparecido desde o dia 19 de julho, em Vila Real. O jovem saiu de casa, na manhã do domingo dia 19, para ir jogar futebol com um grupo de amigos, mas a família não sabe sequer se chegou a encontrar-se com essas pessoas.

Não sabemos o que aconteceu. Sabemos que saiu de casa às 08:30 do dia 19 e, a partir daí, não temos mais notícias. Nem boas, nem más”, disse Lúcia Barros, avó do jovem Igor Dias Magalhães, em declarações à TVI.

A mulher diz que estranhou o neto não ter aparecido para almoçar e, quando tentou ligar-lhe, o telemóvel estava desligado. “Mandei umas mensagens para o Facebook, mas essas mensagens nem sequer foram vistas”, conta Lúcia Barros.

A PSP foi contactada no dia seguinte ao desaparecimento e o caso passou, posteriormente para a alçada da Polícia Judiciária de Vila Real.