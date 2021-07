Em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, centenas de jovens organizam festas na praia que se prolongam pela madrugada e, no final, percorrem as ruas da vila para vandalizar portas, carros, janelas e grafitar fachadas de casas e passadiços.

A praia do Malhão tem sido o balde do lixo para as muitas garrafas de álcool que estes jovens, menores de idade, consomem.

A GNR local explica que os jovens têm entre os 12 e os 16 anos de idade e são quase todos da linha de Cascais, Oeiras e Lisboa.

Para os moradores, esta é uma situação preocupante que se repete todos os anos.