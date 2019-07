O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), membro do conselho geral da CIP – Confederação Empresarial de Portugal e presidente do conselho fiscal do FC Porto, Paulo Nunes de Almeida, morreu esta quinta-feira aos 60 anos, vítima de doença.

Nesta última homenagem, a AEP recorda Paulo Nunes de Almeida como uma figura de referência, cujo trabalho muito contribuiu para a afirmação da imagem das empresas portuguesas. Um ser humano e um profissional que deixa uma marca no mundo empresarial português”, lê-se numa nota divulgada pela associação empresarial.

Nunes de Almeida, que dedicou mais de três décadas da sua vida à atividade empresarial e ao associativismo, era desde 2014 o 30.º presidente da AEP, tendo sido reeleito em 27 de junho de 2017 para um segundo mandato, que iria terminar em 2020.

Reconhecido nos meios empresariais e políticos pela sua invulgar capacidade de gerar consensos, deixa uma marca forte no associativismo, nomeadamente em áreas fundamentais para a economia portuguesa como a internacionalização, o empreendedorismo e a formação profissional”, destaca a AEP.

Paulo Nunes de Almeida sucedeu na presidência da AEP a José António Barros, com quem trabalhou durante dois mandatos como vice-presidente, tendo sido também o primeiro presidente da Fundação AEP, desde o seu reconhecimento em 13 de agosto de 2010, cargo que abandonou em abril de 2019 para dar lugar ao vice-presidente da associação, Luís Miguel Ribeiro.

Além da presidência da AEP, Paulo Nunes de Almeida era membro do Conselho Geral da CIP, cujo presidente, António Saraiva, o recorda numa mensagem de condolências como “um homem de causas” e “um dirigente como poucos”.

Perdemos hoje um dos nossos melhores. A CIP, a AEP, o movimento associativo e a sociedade portuguesa ficaram hoje substancialmente mais pobres”, refere, testemunhando a sua “profunda paixão e dedicação às organizações que dirigia, honrando e dignificando com entrega e devoção a luta pela edificação do associativismo empresarial”.

Descrevendo Nunes de Almeida como “um amigo tão característico como a essência da cidade do Porto que tanto amava: sempre invencível, sempre leal, sempre sincero”, António Saraiva afirma que “nada o detinha, nada o parava, nada o desfocava da luta pelo movimento associativo”.

O seu exemplo perdurará. O seu legado ficará escrito a letras de ouro. Enquanto tivermos memória, ele será para sempre lembrado como uma referência maior do associativismo empresarial. Ele fez tudo a bem de Portugal”, remata.

Desde 2008 Paulo Nunes de Almeida era também presidente do Conselho Fiscal do FC Porto e da Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, tendo em 2012 sido distinguido com um Dragão de Ouro, na categoria de Dirigente do Ano, e desempenhando ainda funções em várias instituições nas áreas da cultura, solidariedade social, defesa do consumidor e desporto.