O Aeródromo Bissaya Barreto, em Cernache, perto de Coimbra, está encerrado desde dia 30 de maio e até dia 7 de junho, depois de a Autoridade Nacional da Aviação Civil ter mandado fechar o aeródromo.

A TVI sabe que há problemas de comunicações na torre de controlo e na vedação do aeródromo, além da falta de manga de vento, já desde outubro, por causa do furacão Leslie. Sem as comunicações bilaterais da torre de comunicação e sem a manga de vento, não estão reunidas as condições de segurança para a aterragem e levantamento de aeronaves.

Contactada pela TVI, a ANAC confirmou que o espaço está encerrado, mas porque o certificado caducou a 31 de maio e o pedido de revalidação do mesmo não foi apresentado a tempo. Questionado sobre os problemas nas infraestruturas, fonte da ANAC não quis comentar o assunto.

Recorde-se que Manuel Machado, presidente da câmara de Coimbra, quis transformar o Aeródromo Bissaya Barreto num aeroporto internacional, tendo sido esse um dos seus trunfos de campanha nas últimas eleições autárquicas.

Alguns meses mais tarde, o autarca admitiu desistir de Coimbra para a localização do novo aeroporto, mas sem desistir do projeto: "A região Centro precisa de uma acessibilidade aeroportuária. Se não tiver condições, não exigimos que seja no nosso quintal. Deverá ser localizado onde seja mais rentável do ponto de vista financeiro, económico e social", afirmou na altura Manuel Machado.