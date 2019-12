A TAP cancelou esta quarta-feira três voos previstos para esta noite com partida de Lisboa e com destino ao Funchal devido à previsão de ventos fortes na Madeira, disse fonte aeroportuária à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, um voo da easyJet, proveniente de Berlim e com destino no Funchal, foi desviado para o Porto Santo, onde ainda se mantém.

Está muito vento, os voos da TAP foram cancelados na origem e um easyJet foi para o Porto Santo e também cancelou as suas viagens", disse a fonte aeroportuária.

Durante esta tarde, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou de amarelo para laranja o aviso meteorológico para o vento para o arquipélago da Madeira a partir das 21:00 horas de hoje até às 15:00 horas de quinta-feira para a costa Norte e costa Sul da Madeira, regiões montanhosas e Porto Santo.

Nas regiões montanhosas, as rajadas poderão atingir os 130 quilómetros por hora.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu igualmente um aviso de agitação marítima forte até às 06:00 horas de quinta-feira, aconselhando as embarcações a regressar aos portos de abrigo.

A Porto Santo Line, na sua página de Internet, informa também ter cancelado as viagens de quinta-feira do Lobo Marinho para a ilha do Porto Santo devido "às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros".

As passagens marcadas para esta data serão, automaticamente, alteradas para a viagem de sexta-feira (Funchal-Porto Santo às 08:00 horas e Porto Santo-Funchal às 14:00 horas)", adianta o armador.

O Serviço Regional de Proteção Civil emitiu também um aviso a recomendar às pessoas que fechem as portas e janelas, evitem viajar nas zonas afetadas pelo aviso meteorológico; não circulem por zonas com prédios degradados e prestem atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados).