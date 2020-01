Começou esta manhã a operação de retirada de portugueses e outros cidadãos de outras nacionalidades europeias da cidade de Wuhan, na China, por causa do coronavírus.

A ligação vai ser feita pelo Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, fretado por iniciativa do governo francês. A pista do Aeroporto de Beja é a única que tem dimensões para as manobras deste avião, uma vez que tem pouco ou praticamente nenhum movimento.

Nicolas de Fermor, comandante do A380, em declarações aos jornalistas, explicou que no total são três as tripulações que integram esta operação de retirada de cidadãos europeus de Wuhan. A primeira leva o avião até Paris, a segunda leva-o para Hanói e a terceira vai transportar os passageiros de Wuhan de volta à capital francesa.

O que está previsto é o Airbus chegar a Paris no dia 1 de Fevereiro, no entanto relembrou que estes planos podem sempre ser alterados devido a imprevistos. A primeira assistência médica a estes cidadãos também vai ser prestada na capital francesa.

O comandante confessou ainda sentir um "grande orgulho" em participar numa missão como esta.

Questionado sobre o porquê destes voos não partirem do Aeroporto de Lisboa, explicou que o Airbus A380 se trata de um avião com grandes dimensões, que precisa de espaço para mabobrar e que o aeroporto de Lisboa está sobrelotado.

Antonios Efthymiou, outro comandante da companhia Hi Fly, disse esta quinta-feira que está tudo preparado para dar início à missão de repatriamento de cidadãos europeus, salientando que foram tomadas todas as precauções.

Está tudo preparado para a missão. Estamos prontos para ir e trazer as pessoas, portugueses incluídos”.

Indicou que deverão ser repatriadas 350 pessoas, incluindo cidadãos portugueses. Questionado sobre se a tripulação teve algum treino específico por causa do vírus, o comandante esclareceu que têm estado em contacto com o departamento médico da companhia e tiveram uma preparação especial nas instalações da empresa em Lisboa.

Todas as precauções foram impostas pelas autoridades de aviação asiáticas. (…) Estamos prontos para partir. É uma missão humanitária e temos orgulho em trazer as pessoas de volta. Podia ser a nossa família”, sublinhou.

Quando questionado sobre se tem receio de fazer a missão, Antonios Efthymiou negou e disse “estar contente por fazer este voo e trazer as pessoas”.

O avião parte do aeroporto de Beja às 10:00 rumando a França, “onde entrarão cerca de três dezenas de operacionais – entre médicos, autoridades e técnicos de saúde” -, seguindo depois para o Vietname.

O número de pessoas que morreram devido ao novo coronavírus, detetado na cidade de Wuhan, na província de Hubei, aumentou esta quinta-feira para 170, anunciaram as autoridades de Pequim.

De acordo com as autoridades chinesas, todas as vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas ocorreram na província de Hubei. O número de pessoas infetadas em território chinês ultrapassa já os 7.700.