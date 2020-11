Um homem de 42 anos foi na segunda-feira de manhã detido pela PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária, após denúncias de comportamentos agressivos a bordo de um avião.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária, no dia 8 de novembro, pelas 09h30, procedeu à detenção de um homem com 42 anos de idade, por ser suspeito da prática dos crimes de resistência e coação sobre funcionário e atentado à segurança de transporte por ar”, lê-se no comunicado enviado às redações.

Quando o avião chegou a Lisboa, vindo da cidade da Praia, em Cabo Verde, foi solicitada a presença policial no momento da abertura da porta, “na sequência de uma denúncia, por haver notícia de passageiro com comportamento agressivo, com insultos e agressões a passageiros e à tripulação”.

Já na presença das forças de segurança, o homem, que apresentava sinais de embriaguez, "manteve o comportamento agressivo, continuando sem colaborar, desobedecendo à ordem para colocação da máscara de proteção".

O homem ainda agrediu, sem gravidade, um dos agentes, bem como o Chefe da Placa à aeronave e foi imediatamente detido. O julgamento está agendado para o dia 20 de novembro.