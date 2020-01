Duas mulheres foram detidas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por serem suspeitas do crime de posse de arma proibida, divulgou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) referiu que as mulheres, com 19 e 58 anos, são de nacionalidade estrangeira e que as armas proibidas que estavam na sua posse foram detetadas após rastreio no raio-x.

As autoridades decretaram suspensão provisória do processo para ambas.