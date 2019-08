Um avião da companhia inglesa Jet2 que fazia a ligação Manchester-Funchal aterrou esta segunda-feira de emergência no Aeroporto do Porto para uma “assistência médica”, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da ANA – Aeroportos de Portugal.

De acordo com a mesma fonte, foi solicitada “uma aterragem de emergência no aeroporto [Francisco Sá carneiro] para assistência médica a um membro da tripulação”.

A aterragem foi feita em segurança e a aeronave ficou imobilizada na pista até que a assistência fosse realizada, levando ao fecho da pista durante 33 minutos”, acrescentou a fonte da ANA.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse à Lusa que o alerta foi dado às 10:20 e que em causa esteve “uma indisposição do piloto, que foi assistido pelo INEM”.

A fonte da ANA referiu que a pista esteve encerrada entre as 10:27 e as 11:00.

A “situação de emergência já foi ultrapassada e as operações já decorrem com normalidade”, pelas 11:15, concluiu.

A aeronave em causa é um Boeing 737.