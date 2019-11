A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de tráfico internacional de droga por via aérea, quando este se preparava para abandonar o aeroporto de Lisboa, transportando cocaína que se destinaria ao mercado nacional, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PJ refere que o homem, um empresário de 62 anos residente na região do Grande Porto, foi detido no domingo, através da Diretoria do Norte e com a colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

A detenção ocorreu "quando o suspeito, que tinha viajado para o Brasil na semana passada, se preparava para abandonar o aeroporto internacional de Lisboa, transportando uma quantidade de cocaína suficiente para 21.200 doses que se destinaria ao mercado nacional”, acrescenta a PJ.

O suspeito vai agora ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas d4e coação tidas por adequadas.