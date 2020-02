O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no fim de semana dois cidadãos estrangeiros, um no aeroporto do Porto e outro no de Lisboa, após terem apresentado documentos falsificados.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o SEF adianta que o homem detido no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, tinha 24 anos e apresentou passaporte, bilhete de identidade e carta de condução falsificados emitidos na Eslovénia e pretendia embarcar com destino a Bristol, no Reino Unido.

O Tribunal Judicial da Comarca da Maia condenou o arguido a uma pena suspensa de um ano e dois meses tendo este sido instalado na Unidade Habitacional de Santo António, um Centro de Instalação Temporária, onde aguardará os restantes trâmites do processo de afastamento do país.

No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi detetado, no controlo de um voo para Toronto, Canadá, um cidadão estrangeiro na posse de um passaporte israelita