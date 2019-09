Um problema técnico num avião da TAP obrigou, esta quarta-feira, à interrupção das aterragens no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esta quarta-feira à tarde, confirmaram à TVI fontes da ANA Aeroportos e fonte da companhia aérea.

A TAP confirma que o Airbus A320 que faria o voo TP862 Lisboa Veneza teve uma falha técnica no motor durante o início do processo de descolagem, que foi imediatamente interrompida pela equipa de pilotos", esclareceu a TAP, em comunicado enviado à TVI.

A companhia aérea acrescenta que "não houve qualquer consequência para os passageiros a bordo, que seguirão viagem noutro voo da companhia".

A ANA Aeroportos esclarece que as aterragens estiveram suspensas "entre as 15:14 e as 15:45". Desde essa hora, diz a entidade gestora dos aeroportos portugueses, "a operação decorre com normalidade".