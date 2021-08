Os quatro militares portugueses e 36 cidadãos afegãos chegam esta sexta-feira ao aeroporto de Figo Maduro, em Portugal.

Ao que a TVI conseguiu apurar, os 56 refugiados que estão previstos chegar ao país vão ser divididos em três voos: um militar vindo de Espanha, com 18 afegãos, outro vindo de França, também com 18 afegãos, que vão chegar ainda hoje; os restantes 20 deverão chegar no sábado, num voo fretado.

Estes afegãos vão ficar instalados em dois centros de acolhimento, em Lisboa.

Os quatro militares portugueses destacados para o Afeganistão também deverão chegar esta noite. Encontravam-se em Cabul desde a madrugada de quarta-feira, tendo como missão apoiar a retirada de cidadãos afegãos do país.