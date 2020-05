A Estação Salva-vidas de Aveiro salvou, esta quarta-feira, cinco jovens no mar da praia da Barra, em Ílhavo. Em duas ocorrências diferentes, as autoridades começaram por salvar dois jovens, com 20 e 22 anos, numa operação que contou com a ajuda de um surfista que se encontrava perto dos banhistas

Numa segunda operação foram salvos outros três jovens, com idades entre os 14 e os 15 anos, num salvamento em que também esteve envolvido um outro praticante de surf, que auxiliou as vítimas enquanto chegavam os meios de socorro.

Segundo a Estação Salva-vidas de Aveiro, os alertas foram comunicados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes e pelos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.

Para o local foram mobilizadas duas embarcações da Estação Salva-vidas e da Polícia Marítima.

Os cinco jovens acabaram por não necessitar de cuidados médicos, e foram transportados para o areal pela embarcação salva-vidas.

Esta ocorrência surge duas semanas depois de um jovem ter desaparecido também na praia da Barra. O corpo da vítima acabaria por ser encontrado uma semana depois do desaparecimento.

Já esta terça-feira, a Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores, comunicou que já foram registadas 46 mortes por afogamento em Portugal desde o início do ano.