Um homem com cerca de 70 anos morreu hoje afogado na praia fluvial da Ponte do Bico, em Amares, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 17:20, tendo a vítima sido resgatada da água em paragem cardiorrespiratória.

As manobras de reanimação revelaram-se infrutíferas.

Para o local, foram mobilizados 14 operacionais, apoiados por seis viaturas dos bombeiros e do INEM.