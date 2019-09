Um homem com cerca de 40 anos foi esta segunda-feira retirado sem vida do mar, na praia Norte, em Viana do Castelo, disse à Lusa o comandante da capitania daquele distrito, Sameiro Matias.

Foi retirado da água um homem com cerca de 40 anos na praia Norte, em Viana do Castelo, numa zona não vigiada”, precisou o responsável da capitania, que admitiu poder “tratar-se de morte por afogamento”.

O alerta, segundo a mesma fonte, foi dado cerca das 19:30.

Os primeiros elementos a acorrer ao local foram os nadadores-salvadores que “ainda tentaram, sem sucesso, manobras de reanimação”, além da Polícia Marítima e do INEM, acrescentou.

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense de Viana do Castelo.