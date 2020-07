As autoridades estão a levar a cabo buscas por um jovem de 18 anos que está desaparecido na Barragem do Ermal, em Vieira do Minho. O alerta foi dado pelas 14:05 e no local estão 28 mergulhadores e bombeiros de várias corporações: Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Bombeiros das Taipas, Bombeiros de Vizela e Bombeiros Famalicenses.

Manuela Micael / EM ATUALIZAÇÃO