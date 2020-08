Um homem morreu afogado e outro ficou em estado grave, este domingo, na Praia do Castelejo, no concelho de Vila do Bispo, no distrito de Faro.

Fonte do Comando Distrital da Proteção Civil (CDOS) de Faro confirmou à TVI24 que o alerta foi dado às 13h44 e que as vítimas tratam-se de turistas de nacionalidade alemã.

Um dos homens foi retirado da água sem vida. A outra vítima foi transportada pelo INEM para o Hospital de Portimão e encontra-se em estado grave.

Já os Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo acrescentam, que, no total, "seis vítimas foram retiradas da água".

As autoridades não precisam, no entanto, o que esteve na origem dos afogamentos.

No terrono estiveram 16 operacionais, uma embarcação, um meio aéreo e cinco veículos terrestres.