Portugal acordou esta terça-feira com uma tonalidade diferente no céu. Mais laranja e sem o sol a aparecer. É a consequência da tempestade de poeira com origem no norte de África, e que chegou ao país esta segunda-feira, tendo vindo a intensificar-se.

O alerta já tinha sido dado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Esta terça-feira, vários utilizadores das redes sociais deram conta de um céu diferente, bem como de muita poeira sobre os carros. Outro fenómeno esperado é a "chuva de lama", na sequência da fusão entre a precipitação e a poeira existente no ar.

A presença de poeiras na atmosfera durante o fim de semana, vindas do norte de África, fez-se de forma mais visível na zona sul do território continental. Também os cidadãos da zona centro que olhassem para o céu virados para sul, terão visto à distância o céu de uma cor acinzentada", começa por dizer o IPMA, que alerta para a permanência da situação.

Durante estes dias, e segundo o IPMA, o céu deverá apresentar uma tonalidade acizentada, ainda que a presença de nuvens altas possa tornar menos visível o efeito. A luz solar também será afetada, sendo esperado um efeito de filtração constante, mesmo quando houver menos nebulosidade.

Estas poeiras estão a chegar a Portugal Continental através da circulação induzida por uma depressão em altitude que afetou o território do arquipélago da Madeira e que se encontra em deslocação na direção do Continente", explica o IPMA.

Além da pouca visibilidade, são também esperados alguns aguaceiros, que, associados à poeira, se podem traduzir em "chuva de lama", como refere o IPMA, que alerta para a repetição do fenómeno na terça-feira.