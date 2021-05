Desde o início da abertura ao autoagendamento da vacina covid-19 para a faixa etária acima dos 50 anos esta quinta-feira, cerca de 100 mil pessoas já realizaram o processo, informou fonte da task-force esta sexta-feira.

Até esta sexta-feira, 660 mil pessoas já agendaram a data da sua vacina contra a covid-19 através do portal do autoagendamento no site do Ministério da Saúde.