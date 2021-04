Devido a um fluxo maior de voos, centenas de passageiros obstruiram, esta segunda-feira, a zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar, esse aglomerado aconteceu na zona de controlo documental do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Em causa estão as medidas de controlo sanitário, como por exemplo a apresentação de um teste PCR negativo à covid-19.

Existem ainda muitos passageiros que não trazem devidamente preenchidos os formulários (travel.sef.pt) que são enviados posteriormente às autoridades de saúde e, por isso mesmo, acabam por preenchê-los no local. Isto acaba por fazer com que se juntem muitas pessoas no mesmo local.