Um agente da PSP foi agredido por jovem de 19 anos, esta sexta-feira de manhã, no Cais do Sodré, confirmou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, o incidente aconteceu cerca das 6:30 da manhã quando o jovem saltou o torniquete e foi abordado pelo agente que se encontrava no local, tendo reagido de forma agressiva.

O jovem acabou detido e vai ser presente a tribunal esta sexta-feira.

O agente teve de receber tratamento hospitalar no Hospital de São José devido aos ferimentos com que ficou na face, "mas encontra-se bem".